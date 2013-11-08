Ünlü iş adamı indirimli taşıma kartı çıkardı

Bir dönemin ünlü reklamcılarından Nail Keçili, indirimli toplu taşıma kartı çıkardı

08 Kasım 2013, Cuma 11:07 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018, Perşembe 13:57
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Karta ait fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan 66 yaşındaki Keçili, altına 'Allah'ım sen çok büyüksün' notunu düştü. 

Bu arada Nail Keçili dünkü blog yazısında 'İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Her akşam köpeğim Oğul’a sarılıp yabancı televizyonları seyrediyorum ilacımı alıp yatıyorum. Sabahleyin uyanmak istemiyorum. Toplu taşımadan istifade ediyorum' ifadelerine yer verdi.

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