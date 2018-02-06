Ünlü isimler Cem Karaca albümünde buluştu (Merhaba Gençler 2018)

ALBÜMÜN LİSTESİ

Çiğdem Saltık

DMC etiketiyle yayınlanan '' isimli saygı albümü için, Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai feat. Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve gruplar dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi oyuncular da seçtiklerişarkılarını kendi tarzlarında yeniden seslendirdi.Sıla - Sen de Başını Alıp GitmeTeoman - Tamirci ÇırağıFırat Tanış - Sevda Kuşun KanadındaHaluk Levent - Yorgunum KaptanHalil Sezai feat. Sansar Salvo - Oh beKolpa - Bu Son OlsunCan Bonomo - Namus BelasıYüksek Sadakat - Ceviz AğacıCemil Demirbakan - Kara BahtımGökcan Sanlıman - Sakın Dönme Kök - Bindik Bir AlameteŞevket Çoruh - ParkaAyşen Gruda - Buluşma