Ünlü isimler Cem Karaca albümünde buluştu (Merhaba Gençler 2018)

DMC etiketiyle yayınlanan 'Merhaba Gençler 2018
' isimli saygı albümü için, Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai feat. Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve gruplar dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi oyuncular da seçtikleri Cem Karaca
şarkılarını kendi tarzlarında yeniden seslendirdi.
ALBÜMÜN LİSTESİ
Sıla - Sen de Başını Alıp Gitme
Teoman - Tamirci Çırağı
Fırat Tanış - Sevda Kuşun Kanadında
Haluk Levent - Yorgunum Kaptan
Halil Sezai feat. Sansar Salvo - Oh be
Kolpa - Bu Son Olsun
Can Bonomo - Namus Belası
Yüksek Sadakat - Ceviz Ağacı
Cemil Demirbakan - Kara Bahtım
Gökcan Sanlıman - Sakın Dönme Kök - Bindik Bir Alamete
Şevket Çoruh - Parka
Ayşen Gruda - Buluşma
Çiğdem Saltık