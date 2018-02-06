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Ünlü isimler Cem Karaca albümünde buluştu (Merhaba Gençler 2018)

14 yıl önce, kaybettiğimiz Türk rock müziğinin usta yorumcularından Cem Karaca albümü için önemli oyuncu ve şarkıcıları bir araya geldi

06 Şubat 2018, Salı 15:16
Ünlü isimler Cem Karaca albümünde buluştu (Merhaba Gençler 2018)
DMC etiketiyle yayınlanan 'Merhaba Gençler 2018' isimli saygı albümü için, Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai feat. Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve gruplar dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi oyuncular da seçtikleri Cem Karaca şarkılarını kendi tarzlarında yeniden seslendirdi.

ALBÜMÜN LİSTESİ

Sıla - Sen de Başını Alıp Gitme

Teoman - Tamirci Çırağı

Fırat Tanış - Sevda Kuşun Kanadında

Haluk Levent - Yorgunum Kaptan

Halil Sezai feat. Sansar Salvo - Oh be

Kolpa - Bu Son Olsun

Can Bonomo - Namus Belası

Yüksek Sadakat - Ceviz Ağacı

Cemil Demirbakan - Kara Bahtım

Gökcan Sanlıman - Sakın Dönme Kök - Bindik Bir Alamete

Şevket Çoruh - Parka

Ayşen Gruda - Buluşma



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