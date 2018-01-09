Ünlü kayak merkezinde 13 bin turist kapana kısıldı

Nazlı Erdol

'nın en ünlü kayak pistlerinin bulunduğu'de,kayak merkezinde 13 bin turist mahsur kaldı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, çığ riski nedeniyle kimsenin yerinden kımıldayamadığını bildiriyor.Yoğun kar yağışı popüler kayak merkezine giden tüm yolların kapanmasına yol açtı. Zermatt'a tren aracılığıyla da ulaşım sağlanamıyor, düşen çığlar demiryolunu da seçenekler arasından çıkardı.bölgesindeki Zermatt'tan kimse ayrılamıyor ve kayak merkezine dışarıdan kimse gidemiyor.Zermatt, ünlü zirve Matterhorn'un hemen yanında yer alıyor.ne giden elektrik hatları koptu, yetkililer kasaba sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamalarını istiyor.Ekiplersınırına yakın bölgedeki kasabaya ulaşmak için ekipler büyük çaba harcıyor ancak havadan keşif uçuşları yapılsa da henüz sonuç alınabilmiş değil.dan paylaşılan fotoğraflarda, Alplerdeki kasabaya metrelerce kar yağdığı görülüyor.