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Ünlü oyuncu Erdal Tosun davasında karar çıktı

Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sürücü Nihat Şaki, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 Şubat 2018, Salı 13:40
Ünlü oyuncu Erdal Tosun davasında karar çıktı
İstanbul Sarıyer’de 29 Kasım 2016 sabahı, diyaliz makinesine girmek için evinden yola çıkan sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki’nin kendi aracına çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. 

Olay yeri keşif raporunda sanık Nihat Şaki’nin kusurlu bulunduğu, ayrıca yolda ve Erdal Tosun’da herhangi bir kusur bulunmadığı belirtilmişti.

'ÖLENİN HAYRANLARINDANIM' DEDİ, BERAATİNİ İSTEDİ 


Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sürücü Nihat Şaki’nin yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul 51’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Şaki son savunmasını yaptı. Duruşmada söz alan sanık Şaki, "Ben istemeyerek bu suçu işledim. Bilinçli olarak kaza yapmadım. Belediyede işçi olarak çalışıyorum. İş saatine yetişmek için giderken bu olay oldu. Ölenin hayranlarından biriyim. Çok üzgünüm" diyerek beraatini istedi.


 

3 YIL 4 AY HAPİS 

Şaki'nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne sebep olmak suçundan yargılanan şüpheli Nihat Şaki’yi, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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