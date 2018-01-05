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Ünlü sanatçılar Münir Özkul’un evine akın etti

Türk sinemasının efsane isimlerinden 93 yaşındaki Münir Özkul’un hayatını kaybetmesinin ardından ölüm haberini alan sanatçılar evine akın etti

05 Ocak 2018, Cuma 23:22
Ünlü sanatçılar Münir Özkul’un evine akın etti
Türk sinemasının usta isimlerinden "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalara kazınan Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir koah ve demans rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Özkul’un ölüm haberini alan yakınları ve sanatçı dostları, evine akın etti. Ünlü sanatçılar Halil Ergün, Şemşi İnkaya, Selami Şahin ve Ferdi Altuner gibi sanatçılar Özkul’un evine gelerek ailesine taziyede bulundu.
 

'BÜYÜK BİR USTAYI KAYBETTİK'


Taziye sonrasında konuşan ünlü oyuncu Halil Ergün, “Hepimiz yerinde sağ olsun. Özkul nurlar içinde yatsın. Büyük bir ustayı kaybettik. Onun aktörlüğüne çok şahitlik ettik. Kendisiyle rol alma şansım olmadı ama tiyatroda çok seyrettim. Yoğun beraberliğimiz olmadı ama büyük bir insandı” dedi.

'ELİMİZ AYAĞIMIZ TİTRİYORDU'


Şemsi İnkaya ise, “Ne olursa olsun Münir Özkul idi. Biz gençliğimizde onu Aksaray’da seyrettiğimiz zaman elimiz ve ayağımız titriyordu. Apartman katında tiyatrosu vardı. Oturduğumuz zaman heyecandan yüzüne bakamazdık. Geçen seneler içerisinde Özkul büyüdü. Zaman geldi bizde ilgilendik. Ustalarla oynama şansını elde ettik. Adile abla bir tarafta Münir ağabey bir tarafta. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

(Doğan Can Cesur /İHA)

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