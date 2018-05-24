Ünlü yıldızdan tacizci yapımcıya ölüm tehdidi!

Gwyneth Paltrow, Çarşamba günü katıldığı bir radyo programında 1990'larda Harvey Weinstein tarafından uğradığı cinsel saldırı hakkında tekrar konuşurken olaya ait çarpıcı bir detayı da açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre bir otel odasında gerçekleşen cinsel tacizde Weinstein güzel oyuncuyu bir anda sıkıştırarak kendisine masaj yapması için zorlamıştı.

Olay gerçekleştiğinde 22 yaşında olan ve yapımcı Harvey Weinstein tarafından Emma adlı filmde başrol verilen Paltrow durumu o dönemde sevgilisi olan Brad Pitt'e aktarmış.

Sözlerine "Ona başıma gelenleri hemen anlattım, yaşadıklarım yüzünden çok sarsılmıştım." diye devam eden Oscar ödüllü oyuncu "Broadway'de Hamlet oyununun açılışındaydık. Harvey de oradaydı. Brad onu birden yakalayıp adeta duvara fırlattı ve böyle bir şeyi tekrarlarsa kendisini öldüreceğini söyledi." "Brad, ben henüz ünlü ve güçlü değilken beni koruyabilmek için kendi ününü tehlikeye atmıştı." dedi.

Gwyneth Paltrow, Harvey Weinstein hakkındaki cinsel saldırı iddialarını ilk olarak New York Times gazetesine açıklamış; Weinstein'ın olaydan sonra kendisini arayarak durumdan kimseye bahsetmemesini söylediğini, sürekli bağırdığını ve çok korkuttuğunu söylemişti.





Şimdiye kadar 60'dan fazla kadın yapımcı Harvey Weinstein hakkında cinsel taciz ve saldırı suçlamasında bulundu. Weinstein ise bu iddiaları sürekli olarak reddediyor.







