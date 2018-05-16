Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınan ünlü modacı Ertan Kayıtken ve taçlı dünya güzellerinden Yüksel Ak, 'Yansımalar' adlı 35 parçadan oluşan koleksiyon defilesini Öner Evez organizasyonuyla Hilton İzmir’de gerçekleştirdi.

6 aydır kumaş, renk seçimi, atölye çalışmaları ve prova mankenliğine kadar her konuda titizlikle Yüksel Ak ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Ertan Kayıtken, “Yüksel Ak ile birlikte yaptığımız her çalışma özel kumaşlardan hazırlandı. Kıyafetlerimizin, Joyas kuyumculuğun mücevherleriyle daha da değer kazanacağını düşünüyoruz. Moda dünyasının böyle bir koleksiyona ve bizim gibi bir ikiliye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, benim 40 yıllık moda tecrubem, Yüksel’in yenilikçi zevki ve düşünceleriyle başarılı bir koleksiyon ortaya çıkıyor. Ayrıca bu defile ile Ferah Sancak’ın başlattığı Tepecik Çocuk Onkoloji Bölümü Restarasyonu için yaptığı yardım hareketlerine dahil olmak ve projenin tamamlanması için çok önemli” dedi.

Yüksel Ak ise “Ertan’ın çizgisi çok güzel, gözü çok iyi ve her zaman kendini geliştiren, yenileyen bir modacı… Parçaları bir araya getirişi inanılmaz. Ondan çok şey öğreniyorum, öğreneceğim de. Bu proje cok yönlü. Bir yandan moda adına güzel bir şeyler yaparken, bir yandan da herkesin katkıda bulunabilecegi bir sosyal sorumluluk projesini içinde bulunduruyor. Hem Ertan’la çalışmak, hem de Tepecik Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü yararına bir amaç içinde olmak benim için çok anlamlı” ifadelerini kullandı.