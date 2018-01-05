Ünlüler What da Funk için bir araya geldi!

Nazlı Erdol

Grubun albümünde düet yaptığı sanatçılardanve'ın düetleriyle renk kattığı gece büyük ilgi gördü. Vefatından önce seslendirdiği son şarkılardan biri olan 'İstersen' ile albüme konuk olan Harun Kolçak da gecede anıldı. Gecenin açılışında ise;grubunun solistiile grubun düet yaptığı 'Dinleyiverin Gari' klibinin ilk gösterimi de yapıldı.'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik, Milyon Tv'den de canlı olarak yayınlandı.Müzisyen bir aileden gelen, babası ve kardeşi gibi saksafoncu olan, caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneğiliderliğinde kurulan; her biri kendi enstrümanlarının önde gelen isimleri olan kreatif müzisyenlerden oluşuyor.2010'da kurulmuş olan grup, caz, funk ve soul tarzlarını harmanlayarak, sevilen efsane şarkıları ve grubun kendi bestelerini grup üyeleri tarafından yapılan kendilerine has düzenlemeleri ve düet yaptıkları ünlü vokaller ile yorumlarken dinleyicisini eğlenceli bir partiye götürüyor.(Tenor Saksafon & Flüt: Anıl Şallıel, Alto & Soprano Saksafon: Batu Şallıel, Davul: Cengiz Tural, Bas Gitar: Deniz Beydili, Tuşlu Çalgılar: Koray Üsgülen, Elektrik Gitar: Tolga Şanlı, Vokaller: Ebu Yeniyol & Duygu Tarhan )