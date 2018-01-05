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Ünlüler What da Funk için bir araya geldi!

What da Funk'ın geçtiğimiz günlerde Arpej Müzik etiketiyle yayınlanan ilk albümü 'WDF1' için Moda Kayıkhane'de gerçekleştirilen albüm tanıtım gecesi, yılın ilk önemli etkinliği olarak sahnede ünlülerin akınına uğradı

Ünlüler What da Funk için bir araya geldi!
Grubun albümünde düet yaptığı sanatçılardan İrem Derici, Gülçin Ergül, Gökçe, İrfan Özata, Simge Sağın, Buray ve Can Gox'ın düetleriyle renk kattığı gece büyük ilgi gördü. Vefatından önce seslendirdiği son şarkılardan biri olan 'İstersen' ile albüme konuk olan Harun Kolçak da gecede anıldı. Gecenin açılışında ise; maNga grubunun solisti Ferman Akgül ile grubun düet yaptığı 'Dinleyiverin Gari' klibinin ilk gösterimi de yapıldı. Hakan Hepcan'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik, Milyon Tv'den de canlı olarak yayınlandı. 

Müzisyen bir aileden gelen, babası ve kardeşi gibi saksafoncu olan, caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneği Anıl Şallıel liderliğinde kurulan What Da Funk; her biri kendi enstrümanlarının önde gelen isimleri olan kreatif müzisyenlerden oluşuyor.

2010'da kurulmuş olan grup, caz, funk ve soul tarzlarını harmanlayarak, sevilen efsane şarkıları ve grubun kendi bestelerini grup üyeleri tarafından yapılan kendilerine has düzenlemeleri ve düet yaptıkları ünlü vokaller ile yorumlarken dinleyicisini eğlenceli bir partiye götürüyor.

What Da Funk Kadro:

(Tenor Saksafon & Flüt: Anıl Şallıel, Alto & Soprano Saksafon: Batu Şallıel, Davul: Cengiz Tural, Bas Gitar: Deniz Beydili, Tuşlu Çalgılar: Koray Üsgülen, Elektrik Gitar: Tolga Şanlı, Vokaller: Ebu Yeniyol & Duygu Tarhan )
 

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