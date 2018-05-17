Ünlülerin estesyeni Ayşe Yıldız'dan Meryem Uzerli yorumu: Dolgunun dozu kaçmış
Meryem Uzerli, bir markanın davetlisi olarak gittiği Cannes Film Festivali’nde dolgu yaptırdığı yanakları ve dudaklarıyla görenleri şaşırtmıştı. Ünlülerin estetisyeni Ayşe Yıldız, Uzerli’nin hayranlarını ikiye bölen operasyon için "Dolgunun dozu kaçmış" dedi
HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre ünlülerin estetisyeni Ayşe Yıldız, "Hem yanaklara hem de dudaklara işlem yapılmış. Dudaklara en az üç tüp dolgu uygulanmış. Bir tüp olmalıydı, dozu kaçmış. Ancak bu tür dolguları özel ilaçlarla 2-3 seansta eritmek mümkün. Dolgu yaptıran bir kişi bir süre içki de tüketmemeli. Çünkü ödem riski var" dedi.
Meryem Uzerli’nin dolgu yaptırdığı, sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafla ortaya çıktı.