Magazin dünyası 5 yıl önce şok bir haberle sarsıldı. Aralarında Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş gibi ünlü isimler hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan dava açıldı. Mahkeme kararını bugün açıkladı.





HANGİ ÜNLÜ KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?





Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı. Mahkeme Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Cenk Eren’e de, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirten mahkeme cezada artırım uygulayarak, 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada “iyi hal” indirimi de uygulayan mahkeme Cenk Eren’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.