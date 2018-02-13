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Ünsüz Youtuber'ın Günlüğü...

Ödüllü yazar Miyase Sertbarut’un kaleme aldığı Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı

Ünsüz Youtuber'ın Günlüğü...
Miyase Sertbarut, Ünsüz Youtuber’ın Günlüğü ile gençlerin hayatına, “popi” olma hayallerine büyüteçle bakmamızı sağlarken genç okurları heyecanlı bir maceraya da davet ediyor!

Sosyal medyanın getirdiği çıkmazları; reklam dünyasının gerisindeki aldatmacaları ve tüketim odaklı yaşamın zararlarını gençlerin dilinden, gözünden sorgulatan usta kalem Miyase Sertbarut, her zamanki akıcı anlatımı, müthiş gözlemleri ve başarılı kurgusuyla okuru romanın içine hızla çekmeyi başarıyor.

Bu kitapta “youtuber” olmak isteyenlerin macerası var. Kimi bunu başarır, kimi komik kalır, kimi de youtuber olamayınca Ezgi gibi kaleme sarılır.

Ezgi ve okul arkadaşlarının başlangıçtaki amaçları yalnızca eğlenmektir. Fakat bir süre sonra işin rengi değişir ve birden bambaşka bir sorunla karşı karşıya kalırlar. Okulun “Son Zil” gecesine katılmayıp süt fabrikasının kapısına dayanırlar. Ama fabrikanın içindeki “Madre” ne sizin ne de onların hayal ettiği gibidir; gördükleri sistem, insanlık için başka türlü bir “Son Zil”dir.

Ünsüz Youtuberın Günlüğü'nü soluksuz okuyacak, üretim ve reklam dünyasının perde arkasını daha iyi göreceksiniz.



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