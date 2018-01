Ünü markaların taklit montları kapış kapış satılıyor!

ORİJİNALİ BİN, SOKAKTA 100 LİRADAN SATILIYOR



Adem Özdoğan

İstanbul’un taklit piyasasında bu yıl outdoor giyim ürünleri rüzgarı esiyor. Yeni Şafak Gazetesi'nden Orhan Orhun Ünal'ın haberine göre, Şimdilerde herkesin üzerinde, aynı tür mont görüyorsunuz. Teknik özelliklerinden dolayı 4 mevsim kullanılabilen ürün anlamına gelen outdoor markalar, son dönemde dünyanın da gözdesi. Bu kabanlar, su geçirmez dış katman, kaz tüyü veya yalıtımlı bir iç kısımlardan oluşuyor.Orijinal fiyatı 300 ile bin 500 lira arasında değişen ürünler şimdilerde; sokakta alenen satılıyor. İşportada 50 ila 250 liradan; Kadıköy ve Taksim'in pasajlarında ise 100 ile 300 liradan alıcı buluyor. Pazarlıkla yarı fiyatına bile alırsınız. Seyyar satıcılar da sıcak tutan kaz tüyü satışlardan memnun.Olayla ilgili ilginç bir de iddia var. Söz konusu iddiaya göre taklit piyasasında sergilenecek ürünleri bazen talep, bazen de firmalar belirliyor. Nasıl oluyor da önceki sene, adını bile duymadığımız bir marka aniden tüm tezgahları süslüyor? Herkesin üzerinde kendine yer buluyor. Hatta ülkemizde doğru dürüst mağazası olmayan markalar, işportacıların elinde yükseliyor.Bu iddiaya göre; Türk perakende pazarında tutunmak isteyen bazı markalar, modellerin sahtesinin üretilip piyasaya sunulmasına ses çıkarmıyor. Hatta zımnen destekliyor. Nedenine gelince, hazır giyimde güçlü rakiplerle mücadele edip, isminizi duyurmak zorundasınız. Bunu başarmak yıllar alırken sahte ürünler sayesinde bu süre aylara inebiliyor. İşte iddia odur ki, kolay ve hızlıca pazarda yer edinmek isteyen şirketlerin yetkilisi, ilgilisi veya adı sanı her kimse birisi sahte piyasa ile dirsek temasında bulunuyor.Üsküdar Meydan’da ünlü outdoor markaların taklitlerini sergileyen satıcı, her akşam tezgah açtığını ve bu montlardan günde 5 ile 10 adet sattıklarını söylüyor. 50 ile 160 arasında sergilenen kabanların dalgıç kumaşından yapıldığını ve kış için birebir olduğunu anlatmayı ihmal etmiyor. “Mağazasında bin liradan ancak alabilirsin bunu” diyen satıcının yorumu dikkat çekici: “Şimdi markalar bu kadar bize karşı. Ama logolu kabanınla sen sokak sokak dolaşıp her yerde reklamını yaparken sesini çıkarmıyor. Neden? Çünkü işine geliyor. Metroda, manavda, kasapta bu kabanı gören de alıyor. Bu arada mağazasını gören de yok.”Taksim ve Kadıköy'ün ünlü pasajları da bu tür kaban ve ceketlerin satıldığı yerlerin başında geliyor. Tezgahtar Murat, “Abi bizde bilmiyoruz, mal almaya giderler Merter, Bayrampaşa, Sultanbeyli ve Çekmeköy’deki atölyelerden getirirler. O sene neyin moda olacağını işte şu siyah poşetlerden çıkan ürünü görünce anlarız” diyor. Murat, bu yıl içi kaz tüyü olduğu iddia edilen montların kapış kapış gittiğini söylüyor. Pasajdaki mağaza yetkilisi, ürünlerin dalgıç kumaşından yapıldığını içlerinde kaz tüyü değil elyaf maddesi olduğunu anlatıyor ve ekliyor: "Zaten ötesi kimin umurunda, hemen tezgaha düşsün yeter.""Vatandaş bunu bilmiyor mu" diyoruz cevabımız hazır: “Bilmez mi abicim. Benim müşterim gençlerdir, son modayı takip eder. Onlar için önemli olan marka yazsın, üzerine yakışsın eh bir de yakışıklı olsun.” Kadıköy'de satış yapanlar da,bu yıl ki kutup modasından memnun. Aynı konuyu sorunca, "Abi Antartika'da bile üşütmez bu. Gerisini sorma, işin piyasası derin. Sonra suçlu sen olursun. Hadi çevir şuradaki vatandaşı sor bakalım, aynı şeyi söyler. Aynı mal, belki daha kalitelisi bazen aynı makineden çıkar gelir. Herkes bilir, kimse birşey söylemez" diyorlar.Aslında şunu bize özetliyor: "Bir mevsim tüm mağazalarda benzer modelde ve renkte ürünler satılır. Sonra adına moda denir."Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, hükümetin ve meslek kuruluşlarının mücadelesine rağmen sahte ürünlerin bir şekilde piyasadaki yerlerini aldığını belirterek, “Daha mağazadaki raflara gelmeden katalogdan veya vitrinden görüp birebir taklidini yapıyorlar” diyor. Bendevi Palandöken, “Ayakkabı, çantada da aynı durum geçerli. Bir ürün önce taklit piyasada moda oluyor. Vatandaş, çok başarılı taklidi görünce onu tercih ediyor. Haliyle sektörde tutunmak isteyen markanın logosunu üzerinde taşıyan vatandaş bilmeden onun reklamını yapıyor. Üstelik teknoloji sayesinde ufak bir atölyede bile seri sahte üretim yapabilir onlarca mağazaya dağıtabilirsiniz” bilgisini veriyor.