Ürdün, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve uluslararası kararların "açık bir ihlali" olduğunu belirtti.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, BM sözleşmeleri ve uluslararası kararlar için "açık bir ihlal" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in gerçekleri değiştirmeye yönelik tek taraflı uygulamalarının, Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarının, Müslüman ve Hristiyanlara yönelik kutsalların tarihi ve yasal konumunu değiştirme çabalarının, tüm dünyadaki Müslüman ve Hristiyanların duygularını provoke ettiği uyarısında bulunuldu.

"DOĞU KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR"

Ürdün'ün, ABD'nin Kudüs kararına karşı olan net tutumuna vurgu yapılan ve "Kral 2. Abdullah'ın da vurguladığı gibi Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir." denilen açıklamada, uluslararası kararlara göre ve iki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ürdün'ün, çözüm için uluslararası çerçevede etkili bir hareketlilik başlatmak için çaba sarf etmeye devam edeceği, Filistin yönetimi, Araplar ve uluslararası toplumla Kudüs ve kutsal değerleri korumayı sürdüreceği ve ABD'nin Kudüs kararının olumsuz etkilerini azaltmaya çalışacağı ifade edildi.

Donald Trump Başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise ülkelerinin kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde (bugün) Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.