Üretim bizim tek kurtuluşumuzdur

İşletmecisi Tolgahan Karaosmanoğlu (28)“Bu işin dördüncü kuşak temsilcisi benim. Dedemin babasından gelen ve 100 yıldır devam ettiğimiz bir iş. Ben de 12 yaşımdan beri bu işteyim. Bizim pastırmamız yöresel ve eski usulle üretip, kestiğimiz için de bizim sürekli müşterilerimiz var. En büyük sıkıntımız, et fiyatlarındaki yükseliş” diyor.

KÖYLÜYE TEŞVİK VERİLSİN

Tolgahan Bey; “Bizim, Kayseri pastırmasından farkımız, biz açık havada güneşte kurutup fermente yapıyoruz. Çemenimizde, bu bölgeye has, Taşköprü sarımsağı kullanıyoruz. Kayseri’de bu iş artık fabrikasyon yapılıyor, ‘raf ömrü uzun olsun’ diye koruyucu maddeler katıyorlar. Yeni hükümetten isteğimiz, insanları köylerinde tutsun, onlara teşvik versin ve her alanda üretim yapılsın. Üretim bizim kurtuluşumuzdur” dedi.