Urla'da deniz yüzde 95 temizlendi

'AVLANAN DENİZ ÜRÜNLERİNİ TÜKETMEK RİSKLİ DEĞİL'

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Senim Tanay

Urla ünitesi kampüs alanında yer alan kalorifer kazanındaki şamandıra sistemini kontrol eden elektronik devrede geçen perşembe akşamı meydana gelen arızadan dolayı yaklaşık 20 dakika süreyle 150 litre kalorifer yakıtı yağmur suyu tahliye kanalından Urla İskele Limanı’nda denize boşaldı. Olayın hemen ardından özel bir firma temizleme çalışmalarına başladı. İskelenin giriş bölümü, yakıtın açık denize yayılmaması için solvent barlarla kapatıldı. Ayrıca su yüzeyine, fuel oili emmesi için özel maddeden yapılmış pedler atıldı. Bu yöntemle ve devam edilen çalışmalarl deniz yüzeyindeki kirlilik yüzde 95 oranında giderildi.Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Okan Akyol, bölgede avlanan deniz ürünlerinin tüketilmesinin insan sağlığı açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağını söyledi. Limanda oluşan kirlilik nedeniyle herhangi bir balık veya diğer bir canlı kaynağının ölümüne rastlanmadığını ifade eden Prof.Dr. Okan Akyol şöyle konuştu:Kısa sürede kontrol altına alınan kirliliğin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalarda sona gelindi. Ege Üniversitesi ve ilgili kurumların desteği ile yüzeyde biriken akaryakıt büyük oranda temizlendi. Kalan kısmın temizliği ise bu hafta tamamlanacak.