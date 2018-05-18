Ursula K. Le Guin belgeselinden ilk fragman

Bilim kurgu yazarı Ursula K. Le Guin’in edebi yolculuğunu konu edinen “Worlds of Ursula K. Le Guin” (Ursula K. Le Guin’in Dünyaları) belgeseline ilişkin ilk fragman yayınlandı.

yönetmenliğini Arwen Curry‘nin üstlendiği ve yaklaşık 1 saat uzunluğundaki Worlds of Ursula K. Le Guin, Le Guin’in feminist bir yazar olarak kendi iç dünyasına ışık tutmasının yanı sıra onun sonraki jenerasyonlardan gelen yazarların hayal gücünü ve vizyonunu nasıl etkilediğini konu edinecek. Yayınlanan fragmanda; Margaret Atwood, David Mitchell, Neil Gaiman, Samuel R. Delany, Michael Chabon, Vonda N. McIntyre, Adrienne Maree Brown, China Miéville, Annalee Newitz ve Theodora Goss gibi ünlü yazarlarla yapılan röportajlar görülüyor.

Şu sıralarda post-prodüksiyon sürecinde olan belgeselin 2018’in Sonbahar aylarında film festivallerine katılması bekleniyor.



