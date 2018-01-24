Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti

URSULA K. LE GUİN KİMDİR?

İdil Janet Demiray

Theo Downes-Le Guin, ölüm haberini doğruladı ve yazarın birkaç aydır sağlığının iyi olmadığını belirtti.ABD'li Ursula Kroeber Le Guin 21 Ekim 1929’da doğmuştu.Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmuştu.İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin'in kitapları 40 dile çevrildi ve dünya çapında milyonlarca sattı.20'den fazla romanına ek olarak bir düzine şiir kitabı, 100'den fazla kısa öykü, yedi adet koleksiyon, 13 kitap ve 5 ciltlik çevirinin yazarıdır.Ursula Kroeber, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1929 yılında dünyaya geldi. Antropolog bir babayla (Alfred Kroeber) psikolog ve yazar bir annenin (Theodora Kroeber) kızıdır. İsmini doğum tarihi olan Azize Ursula Günü'nden aldı. Ebeveynleri tarafından üç erkek kardeşi ile beraber kültürel çeşitlilik fikrinin hakim olduğu bir ev ortamında yetiştirildi. Massachusetts-Radcliffe College’da lisans eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi'ni bitirdi ve yüksek lisansını “Fransa ve İtalya’da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı” üzerine yaptı. 1951’de tarihçi Charles A. Le Guin ile evlendi. Üç çocuk ve dört torun sahibi olan Le Guin, halen ABD’nin Oregon eyaletinde yaşamaktadır.