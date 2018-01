Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti (Ursula K. Le Guin kimdir?)

"EDEBİYAT İKONASI"

URSULA K. LE GUİN KİMDİR?

HUGO VE NEBULA'YI İKİ KEZ ALDI



ESERLERİ

oğlu, ölüm haberini doğruladı ve yazarın birkaç aydır sağlığının iyi olmadığını belirtti.ABD'li21 Ekim 1929’da doğdu.Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmuştu.İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin'in kitapları 40 dile çevrildi ve dünya çapında milyonlarca sattı. 20'den fazla romanına ek olarak bir düzine şiir kitabı, 100'den fazla kısa öykü, yedi adet koleksiyon, 13 kitap ve 5 ciltlik çevirinin yazarıdır.vegibi birçok ödülün de sahibi olan ABD'li yazarın eserleri 40'tan fazla dilde yayınlandı, milyonlarca fantastik edebiyat ve bilim kurgu meraklısının gönlünü fethetti.Le Guin 20'den fazla romanın yanı sıra 100'ün üzerinde de öykü kaleme almıştı. Korku romanları yazarı, tarzının en büyüklerinden biri olduğunu söylediği Le Guin'i "edebiyat ikonası" olarak tanımlamıştı.Ursula Kroeber, ABD'nineyaletinde 1929 yılında dünyaya geldi. Antropolog bir babayla () psikolog ve yazar bir annenin () kızıdır.smini doğum tarihi olan Azize Ursula Günü'nden aldı. Ebeveynleri tarafından üç erkek kardeşi ile beraber kültürel çeşitlilik fikrinin hakim olduğu bir ev ortamında yetiştirildi. Massachusetts-Radcliffe College’da lisans eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi'ni bitirdi ve yüksek lisansını “Fransa ve İtalya’da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı” üzerine yaptı. 1951’de tarihçi Charles A. Le Guin ile evlendi. Üç çocuk ve dört torun sahibi olan Le Guin, 88 yaşında hayatını kaybetti.türünde yazmaya 1960’lı yıllarda başladı. İlk öyküsü 1962'de yayınlandı. Pek çok üniversitede ders verdi, çeviri, derleme ve makaleleri yayınlandı. Le Guin, 1969’da yazmış olduğu “Karanlığın Sol Eli” adlı romanıyla bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü olan Hugo ve Nebula ödüllerini aldıktan sonra ün kazanmıştır. Ayrıca, 1974’te yazmış olduğu ütopik bilimkurgu romanı Mülksüzler ile 1975’de yine Hugo ve Nebula ödüllerini almıştır.vekurgunun yanı sıra şiir ve çocuk kitapları da bulunmaktadır.LeGuin, teknolojik gelişmelerin değil, politika, toplumbilim ve psikolojinin öne çıktığı ve alternatif toplum biçimlerinin sorgulandığı bilimkurgu yaklaşımının en önemli temsilcilerindendir.Eserleri arasında özellikleya da sonradan eklenen dördüncü ve beşinci kitapla Yerdeniz Beşlemesi çok ciddi hayran kitlesine ulaşmıştır. Bu serinin 3. romanı olan “En Uzak Sahil” (The Farthest Shore) kitabıyla 1973 yılında Çocuk Kitapları için verilen ABD milli ödülü (National Book Award) kazamıştır. 1990 yılında yeniden Nebula ödülünü Tehanu ile kazanmıştır.Öteki Rüzgar (The Other Wind), 2004Yerdeniz Öyküleri (Tales from Earthsea), 2001Tehanu (Tehanu), Ocak 1996En Uzak Sahil (The Farthest Shore), Temmuz 1995Atuan Mezarları (The Tombs of Atuan), Nisan 1995Yerdeniz Büyücüsü (Wizard of Earthsea), Eylül 1994 Metis, Çeviri: Çiğdem Erkal İpekMarifetler (Gifts), Metis, 2006, Çeviri: Çiğdem Erkal İpekSesler (Voices), Metis, Şubat 2008, Çeviri: Çiğdem Erkal İpekGüçler (Powers), Metis, 2010, Çeviri: Çiğdem Erkal İpekUçuştan Uçuşa (Changing Planes) Metis, 2004 Çeviri: Çiğdem Erkal İpekBaşka Bir Yer,K Kitaplığı, 2002, Çeviri: Cem AkaşHep Yuvaya Dönmek (Always Coming Home), Ayrıntı, 2002, Çeviri: Cemal YardımcıBağışlanmanın Dört Yolu (Four Ways to Forgiveness), Metis, 2001, Çeviri: Çiğdem Erkal İpekKadınlar Rüyalar Ejderhalar (Makaleler), Metis, 1999, Çeviri: Deniz ErksanDünyaya Orman Denir (The Word for World Is Forest), Metis, Eylül 1996, Çeviri: Özlem DinçkalRocannon'un Dünyası (Rocannon’s World), Metis, 1995, Çeviri: Tuba ÇeleHer Yerden Çok Uzakta (Very Far Away from Anywhere Else), İmge Kitabevi, 1995, Çeviri: Semih AközlüBaşlama Yeri (The Beginning Place), İletişim Yayınları, Haziran 1995, Çeviri: Can EryümlüBalıkçıl Gözü (The Eye of the Heron), Metis, Haziran 1995, Çeviri: Tuba ÇeleHayaller Şehri (City of Illusions), (Yeni baskısı Yanılsamalar Kenti adıyla yapılmıştır), İmge Kitabevi, 1994, Çeviri: Meltem TaygaKaranlığın Sol Eli (The Left Hand of Darkness), Ayrıntı Yayınları, Ekim 1993, Çeviri: Ümit AltuğAtmacanın Türküsü (Wizard of Earthsea ve The Tombs of Atuan bir kitapta toplanmış), Ne Yayınları, Ekim 1992, Çeviri: Barış Karaoğlu, Gülsüm RamazanoğluGülün Günlüğü (The Wind's Twelve Quarters ve The Compass Rose'dan alınan öyküler), Ayrıntı Yayınları, Mart 1992, Çeviri: Ümit AltuğMülksüzler (The Dispossessed: An Ambiguous Utopia), Metis, Ocak 1990, Çeviri: Levent MollamustafaoğluSürgün Gezegeni (Planet of Exile), İthaki, Ağustos 1999, Çeviri: Ayşe GorbonKanatlı Kediler Masalı-1 Dört Yavru , Günışığı kitaplığı , Mayıs 2008, Çeviri: Naz BeykanKanatlı Kediler Masalı-2 Yuvaya Dönüş , Günışığı kitaplığı , Mayıs 2008, Çeviri: Naz BeykanKanatlı Kediler Masalı-3 Yeni Arkadaş , Günışığı kitaplığı , Mayıs 2008, Çeviri: Naz BeykanKanatlı Kediler Masalı-4 Kentte Tek Başına , Günışığı kitaplığı , Mayıs 2008, Çeviri: Naz Beykanİçdeniz Balıkçısı (A Fisherman Of the Inland Sea), Metis, 2007, Çeviri: Çiğdem Erkal İpekLavinia, Metis, 2009, Çeviri: Gürol KocaMalafrena, Metis, Temmuz 2013, Çeviri: Cemal YardımcıDünyanın Doğum Günü (The Birthday of the World And Other Stories), Metis, Eylül 2005, Çeviri: Çiğdem Erkal İpek