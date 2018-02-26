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Usain Bolt Alman devi Borussia Dortmund'la sözleşme imzalayacak

Efsanevi atlet Usain Bolt, resmen futbolcu oluyor. 100 metre ve 200 metrenin dünya rekortmeni Jamaikalı eski sprinter, Alman devi Borussia Dortmund ile sözleşme imzalayacak.

Usain Bolt Alman devi Borussia Dortmund'la sözleşme imzalayacak
100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usain Bolt, sosyal medya hesabından resmen futbolcu olacağını açıkladı.

Resmi Twitter sayfasından bir video paylaşan efsanevi atlet, "Bir futbol takımıyla sözleşme imzaladım. Salı günü (yarın) hangisi olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Pistlerdeki kariyerine 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda trajik bir biçimde son veren Bolt'un anlaştığı takımınsa Alman devi Borussia Dortmund olduğu tahmin ediliyor.

Jamaikalı atlet, 100 metrede 9.59, 200 metrede ise 19.19'la dünya rekorlarını elinde bulunduruyor.

 


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