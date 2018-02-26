Usain Bolt Alman devi Borussia Dortmund'la sözleşme imzalayacak

Efsanevi atlet Usain Bolt, resmen futbolcu oluyor. 100 metre ve 200 metrenin dünya rekortmeni Jamaikalı eski sprinter, Alman devi Borussia Dortmund ile sözleşme imzalayacak.