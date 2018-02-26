Usain Bolt Alman devi Borussia Dortmund'la sözleşme imzalayacak

100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usain Bolt
, sosyal medya hesabından resmen futbolcu olacağını açıkladı.
Resmi Twitter
sayfasından bir video paylaşan efsanevi atlet, "Bir futbol takımıyla sözleşme imzaladım. Salı günü (yarın) hangisi olduğunu göreceksiniz.
" ifadelerini kullandı.
Pistlerdeki kariyerine 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası
'nda trajik bir biçimde son veren Bolt'un anlaştığı takımınsa Alman devi Borussia Dortmund
olduğu tahmin ediliyor.
Jamaikalı atlet, 100 metrede 9.59
, 200 metrede ise 19.19
'la dünya rekorlarını elinde bulunduruyor.
Erdinç Şahin