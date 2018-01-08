Usain Bolt Borussia Dortmund'da!

Kariyerini geçtiğimiz yılki Dünya Atletizm Şampiyonası'yla sonlandıran Jamaikalı efsanevi atlet Usain Bolt, futbolcu olmaya kararlı. 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni, Daily Express'e yaptığı açıklamada yakında Borussia Dortmund ile antrenmanlara çıkacağını söyledi.