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Usain Bolt’un çılgın partisi olay oldu

Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt, 7 kadın arkadaşıyla katıldığı bir partide çılgınlar gibi eğlendi.

Usain Bolt’un çılgın partisi olay oldu
Efsane atlet Usain Bolt, Trinidad Tobago’da düzenlenen bir karnavala, üzerinde ‘feminist’ yazan bir tişörtle kadın arkadaşlarıyla beraber katıldı.

Kadınların kucak dansı yaptığı Usain Bolt'un bu görüntüleri büyük tepki çekti. Özellikle sosyal medyada kadın kullanıcılar, Bolt'u yerden yere vurdu.



7 kadın arkadaşıyla beraber düzenlenen bir partiye katılan Bolt, geç saatlere kadar çılgınca eğlendi. 8 kez olimpiyat şampiyonluğu bulunan efsane sporcu, Tribe Ignite Partisi’nde arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirdi.

Jamaikalı sporcunun üzerinde ‘Feminist’ yazan bir tişört olması ise gecenin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.



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