Uşak CHP’de sıralama değişti

CHP’nin resmi web sitesinde bu akşam saatlerinde yayınlanan 27. Dönem Milletvekili Seçimi aday listesinde dün 3. sıra olarak görünen mevcut vekil Özkan Yalım yeniden 1. sıra adayı olarak YSK verilen listede yer aldı.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Uşak CHP’nin kurmayları parti binasında acil toplantıya geçerken, dün 1. sıra adayı görünen, geçen 7 Haziran seçimlerinde 2. sırada yer alan, 1 Kasım seçimlerinde 3. sıraya alınınca adaylıktan çekilen İsmet Akın’nın tutumu merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

UŞAK (İHA)



