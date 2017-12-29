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Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında akşam saatlerinde ortalığa yayılan ağır koku paniğe neden oldu

29 Aralık 2017, Cuma 00:49
Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Uşak’ta gece saat 22.00 sıralarında Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında ortalığa sebebi bilinmeyen ağır bir koku yayıldı. Hastane içerisinde ve dışarısında kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine başta AFAD olmak üzere, UMKE, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, itfaiye ekipleri ve doğal gaz dağıtım
firmasının ekipleri sevk edildi.

KOKUNUN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR


Hastane etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, ekipler kokunun nedenini bulmak için hummalı bir çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sürerken olay yerine Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas geldi. Kavas, şu an için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.

İSTANBUL'DA PANİĞE NEDEN OLMUŞTU


İstanbul'da Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, genizleri yakan koku paniğe yol açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; 'Kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklanmıştır' denilmişti.

UŞAK (İHA)

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