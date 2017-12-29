Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

KOKUNUN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İSTANBUL'DA PANİĞE NEDEN OLMUŞTU

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun kaynağı belli oldu

İstanbul Tuzla'daki kimyasal atığın havadan görüntüleri

Mehmet Nuri Turan

Uşak’ta gece saat 22.00 sıralarında Tıp Fakültesi Hastanesi etrafında ortalığa sebebi bilinmeyen ağır bir koku yayıldı. Hastane içerisinde ve dışarısında kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine başta AFAD olmak üzere, UMKE, 112 ekipleri, emniyet ekipleri, itfaiye ekipleri ve doğal gaz dağıtımfirmasının ekipleri sevk edildi.Hastane etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, ekipler kokunun nedenini bulmak için hummalı bir çalışma başlattı.Ekiplerin çalışmaları sürerken olay yerine Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas geldi. Kavas, şu an için herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.İstanbul'da Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, genizleri yakan koku paniğe yol açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; 'Kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklanmıştır' denilmişti.UŞAK (İHA)