Uşak'ta servis minibüsü devrildi: 18 yaralı
Uşak'ın Eşme ilçesinde Yüksek Hızlı Tren şantiyesine işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme Şantiyesi'ne işçi taşıyan Rıdvan Vurgun yönetimindeki 34 EV 5364 plakalı servis minibüsü, Eşme-Alaşehir yolunun 22'inci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 17 işçi, ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağır olan 5 yaralı, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA