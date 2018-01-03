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Üsküdar'da koca dehşeti

Üsküdar’da iddiaya göre karısını başka bir erkekle yakalayan adam karısını ve yanındaki adamı bıçakladı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, kadının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi

Üsküdar'da koca dehşeti
Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre M.A. isimli şahıs, takip ettiği karısı B.A.’nın bir eve girdiğini gördü.

BIÇAKLAYIP KAÇTI


İkametin içerisinde karısını, M.Ç. isimli adamla basan M.A., karısını ve M.Ç.’yı bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

M.A. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kadının ise tedavisini sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

 

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