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Üsküdar'da otobüs durağa dalmıştı! Korkunç kazanın nedeni belli oldu

Üsküdar’daki kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi olay yerinde açıklama yaptı. Ramazan Şen kazanın ardından durağa dalan otobüsün şoförüyle görüştüğünü kaydetti. Ramazan Şen, "Şoförle görüştüm. Kendisi 'Araba benden çıktı, hiçbir şey yapamadım' diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş" diye konuştu

01 Şubat 2018, Perşembe 13:09
Üsküdar'da otobüs durağa dalmıştı! Korkunç kazanın nedeni belli oldu
İstanbul Üsküdar'da bugün özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya karışan şoförün polis merkezinde olduğunu belirten İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri Yetkilisi Ramazan Şen, süratli olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de "Kesinlikle süratli değil. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış. Beyin denilen bir şey var bu arabalarda. Arabanın beyni kilitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdat frenini çekseniz yine de durduramazsınız" şeklinde konuştu.

'BEYİNLİ ARAÇLARDA BİNDE BİR BU OLAYLAR YAŞANABİLİYOR'

Bir basın mensubunun "Bu tür teknik hatalar sık oluyor mu?" şeklindeki sorusuna  Ramazan Şen, "Oluyor. 1 ay önce aynı şeyi yine yaşamıştık. Beyinli araçlarda binde bir bu olaylar yaşanabiliyor. Gaz pedalının takılması söz konusu değil, beyinle alakalı bir şey"şeklinde konuştu.

İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri’nden yapılan yazılı açıklamada da "Kazaya neden olan otobüs dün itibarıyla hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır" denilmişti.
 


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