Üsküdar'da otobüs durağa girdi: Ölü ve yaralılar var

GÖRGÜ ŞAHİDİ: 3 ÖLÜ

Erdinç Şahin

'deseferini yapan halk otobüsü, Doktor Eyüp Aksoy caddesindeki durağa daldı.Seyir halindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarptı.Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce yol kenarındaki panolara çarptı.Ardından durakta bekleyen bir otobüse de çarpan otobüs daha sonra durağa daldı.Kazada durakta bekleyen üç kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, cadde tamamen trafiğe kapandı. Görgü şahitleri, otobüsün hıza geldiğini belirterek, "Önce panoya çarptı ardından duran otobüse çarptı. Daha sonra durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Üç kişi öldü "dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.AA'nın haberine göre durakta bekleyen yolculardan üç kişi hayatını kaybederken, yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın olduğu belirlendi