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Üsküdar’da şüpheli çanta paniği

Üsküdar’da yol ortasına bırakılan çanta paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede çantadan karton bardak ve çöp çıktı
 

27 Aralık 2017, Çarşamba 00:19
Üsküdar’da şüpheli çanta paniği
Akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yol ortasına bırakılan çantayı fark eden vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu.


YOL TRAFİĞE KAPATILDI


Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bölgeyi emniyet şeridi ile çevirip, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis ekipleri, bomba uzmanı ekiplerine bilgi verdi.




Olay yerine gelen bomba uzmanı polis ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Daha sonra çevredeki vatandaşları megafonla uyaran bomba uzmanı polisler kontrollü patlama gerçekleştirdi.


MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER


Bu sırada çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle polisin çalışmasını izlemesi dikkat çekti. Kontrollü patlama sonrası bomba uzmanı polis ekibinin yaptığı inceleme sonrası çantadan, karton bardak ve çöp çıktı. Şüpheli çantanın boş çıktığını gören vatandaşlar rahat bir nefes alırken, polis ekipleri önlem amaçlı kapattığı yolları araç trafiğine açtı.


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