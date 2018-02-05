İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Üsküdar’da yaşanan kaza sonrası gözler yine özel halk otobüsleri üzerine çevrildi

İstanbul Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası gözler yine özel halk otobüsleri üzerine çevrildi. Özel Halk Otobüsü Birliği (ÖHO) yetkilileri, yaşanan olumsuz olayların ardında iyi yetişmiş şoför eksikliği ve kurumsallaşamamak olduğunu vurguluyor

Üsküdar’da yaşanan kaza sonrası gözler yine özel halk otobüsleri üzerine çevrildi
Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan kazanın ardından tüm gözler özel halk otobüsleri üzerine çevrilmiş durumda. Özel Halk Otobüsü Birliği (ÖHO) yetkilileri, kendileriyle ilgili peş peşe yaşanan olumsuz olayların kurumsallaşamamaktan kaynaklandığını savunuyor. ÖHO yetkilileri eğitimli, bilinçli, iyi yetişmiş şoför bulmakta da zorlandıklarını belirtiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın, kazadan sonra yaptığı açıklamada “Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim” demesi de soru işareti yarattı.


KALDIRILIYOR MU?


Başkanın açıklamasının, özel halk otobüslerinin kaldırılması anlamını mı içerdiğini, bu yönde bir çalışma olup olmadığını sorduğumuz İBB yetkilileri, ÖHO ile ilgili ciddi bir çalışma yapıldığını ancak kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Özel Halk Otobüsleri’nin yaklaşık 35 yıldır İstanbul’da faaliyet gösterdiğini belirten ÖHO Birliği yetkilileri, özel halk otobüslerinde kurumsal bir yapıdan söz edilemeyeceğinin altını çiziyor. Her otobüs sahibinin tek başına işletmeci gibi davrandığ belirtilirken oluşturulacak olan kurumsal kimliğin denetim ve ceza yaptırımı yetkisi olması gerektiğinin de altı çiziliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD’li sigorta devi Türkiye’den çekiliyor

ABD’li sigorta devi Türkiye’den çekiliyor
Taşerona kadro sınavı ne zaman?

Taşerona kadro sınavı ne zaman?
Esnaf Kart ile indirim fırsatı

Esnaf Kart ile indirim fırsatı
Emekliye ek gelir

Emekliye ek gelir
SSK'lı eksik primini nasıl tamamlayacak?

SSK'lı eksik primini nasıl tamamlayacak?
12.5 yılda emeklilik

12.5 yılda emeklilik
Daha fazla kıdem tazminatı nasıl alınır?

Daha fazla kıdem tazminatı nasıl alınır?
Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu

Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu
Şanlıurfa ve Balıkesir'de 9 bin kişiye iş imkanı

Şanlıurfa ve Balıkesir'de 9 bin kişiye iş imkanı
Elon Musk alev silahı Flamethrower'a gelen gümrük yasağını aştı

Elon Musk alev silahı Flamethrower'a gelen gümrük yasağını aştı
Daha fazla ihracat için ‘Küresel’ vitrine çıkıyor

Daha fazla ihracat için ‘Küresel’ vitrine çıkıyor