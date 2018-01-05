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Üsküdar'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Üsküdar'da yaşanan aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı. İşten eve erken gelen ve eşini sevgilisi ile yakalayan M.A'ya evde yabancı biri olduğunu 3 yaşındaki kızı söylemiş

Üsküdar'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre işten eve erken gelen M.A.'ya 3 yaşındaki kızı "Baba evde çıplak biri var" dedi. Ardiyeye bakan M. A., iç çamaşırlarını giymeyen çalışan M.Ç.'yi karşısında görünce çılgına döndü. Eşi B. A.'da bu sırada "Senden boşanacağım" deyince M.Ü., eşini yaraladı aynı bıçakla eşinin sevgilisini öldürdü.

Pide fırınında çalışan M.A. (30), önceki gün işten erken çıktı. Dairenin kapısını banyo havlusuna sarılı şekilde açan B.A. (26), kocasına duş alacağını söyleyerek banyoya girdi.

EVDE ÇIPLAK BİR ADAM VAR


Salonda küçük kızını seven baba M.A., kızının dudaklarından dökülen sözler ile şoke oldu: "Baba evde çıplak bir adam var."

Duyduklarına inanamayan M.A., hemen evin içini aramaya başladı. Ardiyenin kapısını açtığı sırada gördüğü manzara karşısında çılgına döndü.


İÇ ÇAMAŞIRLARINI GİYERKEN BASILDI


M.A., iddiasına göre ardiyede iç çamaşırlarını giymeyen çalışan M.Ç. ile karşılaştı. O anları M.A. mahkemedeki ifadesinde şu sözlerle anlattı:

"Bana camla saldırdı, ellerim kesildi. Ben daha önce evimize hırsız girdiği için arkadaşım Çetin'e de haber vermiştim. Biz boğuşarak merdivenlerden yuvarlandık. Bu sırada Çetin de geldi. Ardiyedeki adam elini beline doğru attı. Polis olduğunu, B.'yi sevdiğini, bana bırakmayacağını söyledi. Ben de silah çıkaracağını düşündüğüm için mutfaktan aldığım bıçakla kendimi korumak amacıyla bıçağı bir kaç kez sağ sola salladım. Eşimin nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sonra bu şahıs evden ayrıldı. Ben de dışarı çıktım. Sahilde hava alıp asayişi aradım. Evime daha önce hırsız girdiği için bunun verdiği korku ve panikle hareket ettim" diye konuştu. 


GÖNÜL İLİŞKİM VARDI ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM


Eşinin evde olmadığı sırada küçük kızı yanındayken sevgilisini eve alan B. A, tedavi gördüğü hastanede, "İkametimde gönül ilişkisi yaşadığım M ile otururken eşim M. geldi. Bizi birlikte görünce sinirlendi. M. ve eşim tartışmaya başladı. Eşim, mutfaktan aldığı bıçağı önce bir kere karnıma sapladı. Daha sonra M'ye saldırdı. Eşim eve geldiğinde yanında Çetin isimli arkadaşı vardı. Çetin onu tutmaya çalıştı. M. yaralanınca eşim evden gitti. Ben de eşime senden boşanacağım deyip evden çıkıp hastaneye gittim. Olayla ilgili şikayetim yoktur" şeklinde ifade verdi


TUTUKLANDI


Mahkeme, M.A.'nın 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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