Üsküdar'daki korkunç kazanın nedeni belli oldu! O dehşet anları kamerada

'BEYİNLİ ARAÇLARDA BİNDE BİR BU OLAYLAR YAŞANABİLİYOR'

Senim Tanay

İstanbul Üsküdar'da bugün özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetmişti.Olaya karışan şoförün polis merkezinde olduğunu belirten İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri Yetkilisi Ramazan Şen, süratli olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de "Kesinlikle süratli değil. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış. Beyin denilen bir şey var bu arabalarda. Arabanın beyni kilitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdat frenini çekseniz yine de durduramazsınız" şeklinde konuştu.Bir basın mensubunun "Bu tür teknik hatalar sık oluyor mu?" şeklindeki sorusuna Ramazan Şen, "Oluyor. 1 ay önce aynı şeyi yine yaşamıştık. Beyinli araçlarda binde bir bu olaylar yaşanabiliyor. Gaz pedalının takılması söz konusu değil, beyinle alakalı bir şey"şeklinde konuştu.İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri’nden yapılan yazılı açıklamada dadenilmişti.