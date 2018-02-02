Üsküdar otobüs kazası ilk değil! Daha önce de yaşanmıştı



'TEKNİK ARIZA' DENİLDİ



3’Ü DE HALK OTOBÜSÜ

Adem Özdoğan

İstanbul Üsküdar’da dün Selim Karakaya’nın kullandığı özel halk otobüsü önce önündeki belediye otobüsüne çarptı. Sonra kaldırıma çıkıp Numune Hastanesi Durağı’nda bekleyenleri ezdi. Duraktaki Aygül Erdoğan (56), Mustafa Erdoğan (67) ve Perihan Çelik öldü.5 kişi yaralandı. Yeni nesil olduğu söylenen otobüs sefere önceki gün başlamıştı. Kazanın teknik arızadan kaynaklandığı iddia edildi. Makina Mühendisleri Odası’ndan Alpay Lök, “Yeni nesil otobüslerin kullanımına dair şoförlere gerekli eğitim verilip verilmediği sorgulanmalı” dedi.Alpay Lök sözlerine şöyle devam etti: “Kâr hırsıyla halk otobüsü sürücüleri zaman baskısı altında çalıştırılıyor. Kap-kaç minibüsler gibi yarışan halk otobüsleri kazalara neden oluyor. 2013 ve 2014’teki 2 halk otobüsü kazasında 2 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.”