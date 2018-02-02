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Üsküdar otobüs kazası ilk değil! Daha önce de yaşanmıştı

İstanbul Üsküdar'da özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün dün hizmete girdiği ve yeni nesil bir araç olduğu açıklandı

Üsküdar otobüs kazası ilk değil! Daha önce de yaşanmıştı
İstanbul Üsküdar’da dün Selim Karakaya’nın kullandığı özel halk otobüsü önce önündeki belediye otobüsüne çarptı. Sonra kaldırıma çıkıp Numune Hastanesi Durağı’nda bekleyenleri ezdi. Duraktaki Aygül Erdoğan (56), Mustafa Erdoğan (67) ve Perihan Çelik öldü.


'TEKNİK ARIZA' DENİLDİ


5 kişi yaralandı. Yeni nesil olduğu söylenen otobüs sefere önceki gün başlamıştı. Kazanın teknik arızadan kaynaklandığı iddia edildi. Makina Mühendisleri Odası’ndan Alpay Lök, “Yeni nesil otobüslerin kullanımına dair şoförlere gerekli eğitim verilip verilmediği sorgulanmalı” dedi.


3’Ü DE HALK OTOBÜSÜ


Alpay Lök sözlerine şöyle devam etti: “Kâr hırsıyla halk otobüsü sürücüleri zaman baskısı altında çalıştırılıyor. Kap-kaç minibüsler gibi yarışan halk otobüsleri kazalara neden oluyor. 2013 ve 2014’teki 2 halk otobüsü kazasında 2 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.”


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