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Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı'nda büyük eksiklik

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olma özelliği taşıyan ve bir ay önce hizmete giren Üsküdar-Ümraniye metrosunda sesli ve ışıklı uyarı olmaması nedeniyle engelli yolcular büyük zorluk çekiyor

15 Ocak 2018, Pazartesi 19:38
Üsküdar - Sancaktepe Metro Hattı'nda büyük eksiklik
Hürriyet'ten Mustafa Bakacak'ın haberine göre Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabı olan 10.5 kilometrelik Üsküdar-Ümraniye Yamanevler bölümünün 15 Aralık’ta hizmete girmesiyle yoğun trafik yaşanan bölge rahat nefes aldı.


SESLİ VE IŞIKLI UYARI YAPILMAMASI BÜYÜK EKSİKLİK OLARAK GÖRÜLDÜ


Trafiği rahatlatan, ulaşımı hızlandıran sürücüsüz metronun Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyonuna yaklaşımda sesli ve ışıklı uyarı yapılmaması büyük eksiklik olarak görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük 65 bin yolcu kapasiteli olacağı belirtilen Üsküdar-Yamanevler hattı hizmete açıldıktan sonra vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ancak duraklar arası sesli ve ışıklı uyarı olmaması görme ve işitme engelliler ile okuma yazma bilmeyenlere büyük zorluk yaşattı.

İşitme engelliler, durulan istasyonun ismini duvarda okuyarak inecekleri yeri kaçırmamaya çalışırken, görme engelli yolcular bindikleri duraktan sonra durakları sayarak inecekleri yeri belirliyor.

Okuma yazma bilmeyenler ise çaresiz kalıyor. Bu yolcular, inecekleri durağı kaçırmamak için diğer yolculardan yardım isteyerek çözüm buluyor. Yolcular, bu eksikliğin bir an önce giderilmesini bekliyor.

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4 GÜNDE 292 BİN KİŞİ KULLANDI


İlk gününde 33 bin 395, 16 Aralık'ta 103 bin 194, 17 Aralık'ta 68 bin 641, 18 Aralık'ta 87 bin 114 kişinin yolculuk yaptığı Üsküdar-Yamanevler hattında metro ile 4 günde toplam 292 bin 344 yolcunun ulaşımı sağlandı.


90 SANİYEDE BİR SEFER



İstasyonlarda durma süresi 20 saniye olacak. 90 saniyede bir sefer düzenleniyor.


BİRÇOK TARTIŞMA YAŞANMIŞTI


Temeli 2012 yılında atılan metro hattıyla ilgili bugüne kadar birçok tartışma yaşanmıştı. İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, 'Yeni metro hattını 38 ay gibi rekor bir sürede tamamlayacağız' demişti. İBB Meclisi'nde bu konuyla ilgili tartışmalar yaşanmıştı.


GÜNLÜK 7000 BİN YOLCU KAPASİTELİ


Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor. Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi 1622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

 


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