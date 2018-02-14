Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Uşşaki Cemaati lideri Fatih Nurullah: Elimi öpen cennete gidiyor

Uşşaki Cemaati lideri Fatih Nurullah, elini öpenin cennete gideceğini iddia eden konuşması büyük yankı uyandırdı.

Uşşaki Cemaati lideri Fatih Nurullah: Elimi öpen cennete gidiyor
Uşşaki cemaati lideri Fatih Nurullah, takipçilerine verdiği vaazda neden el öptürdüğünü anlattı. Biat eden müritlere el öptürmesinin kendisine tebliğ edildiğini ima eden Fatih Nurullah'ın bu görüntüleri tepki topladı.
 

"MANEVİ BİR UYARI ALDIM"


Neden elini öptürdüğünü ağlayarak anlatan Fatih Nurullah "Ben elimi öptürmeye meraklı değildim ama manevi bir uyarı aldım, bana dendi ki: 'Niye elini öptürmüyorsun? Elini öpen cennete gidiyor!' (Ağlamalar, haykırışlar...) Ben de otuz elim kırk elim olsa bile Ümmeti Muhammed'e uzatıyorum işte, var mı diyeceğiniz?" diyor.

İşte o görüntüler:



Sözleri biter bitmez dinleyen müritlerin haykıra haykıra ağlamaları dikkatlerden kaçmadı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sevgililer gününde görülmesi gereken en fantastik 10 aşk filmi

Sevgililer gününde görülmesi gereken en fantastik 10 aşk filmi
14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgiliye yenilebilir çiçek!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgiliye yenilebilir çiçek!
Amasya'daki bir adamın Amerikan ırkı tavukları mavi yumurtluyor

Amasya'daki bir adamın Amerikan ırkı tavukları mavi yumurtluyor
'Robotlar geleceğin kalaşnikofları olabilir'

'Robotlar geleceğin kalaşnikofları olabilir'
Facebook artık resmen ‘yaşlılar platformu’

Facebook artık resmen ‘yaşlılar platformu’
Son dakika... Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir?

Son dakika... Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir?
Aydınlı kadının Ege şivesiyle çektiği 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı kırdı geçirdi

Aydınlı kadının Ege şivesiyle çektiği 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı kırdı geçirdi
İsveçli Başpiskopos Modeus'dan ezan açıklaması

İsveçli Başpiskopos Modeus'dan ezan açıklaması
Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor

Bu çay ocağında sadece satranç ve dama oynanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve hediyeleri için tıklayın

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve hediyeleri için tıklayın
Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay kaldı!