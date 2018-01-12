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Üst dişlerdeki enfeksiyon sinüzite yol açıyor... Bu belirtilere dikkat!

Toplumda sık görülen hastalıkların başında gelen sinüzitin sebebi dişlerinizdeki enfeksiyon olabilir

12 Ocak 2018, Cuma 13:54
Üst dişlerdeki enfeksiyon sinüzite yol açıyor... Bu belirtilere dikkat!
Sinüslerin burun çevresindeki kemiklerde bulunan içi hava dolu boşluklar olduğunu söyleyen Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Şakır, "Sinüzit bu boşlukların iç yüzeyini döşeyen mukozanın iltihabını belirten genel bir tanımdır. Sinüzit belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle burun tıkanıklığı, geniz ve burun akıntısı, ses değişikliği, koku alma bozukluğu şikayetleri ön plandadır. Zaman zaman hafif ateş de bu tabloya eşlik edebilir. Özellikle maksiller sinüsler konumları nedeniyle üst çene diş kökleri ile çok yakın ilişkidedir. Bu nedenle diş ağrısı ve sinüzit ağrısı sıklıkla karıştırılabiliyor" dedi.

GÖMÜLÜ 20 YAŞ DİŞİNİZ VARSA...

"Sinüzitin diş ağrısına neden olabileceği gibi dişteki enfeksiyon kaynaklı sinüzit de gelişmiş olabilir" diyen Yrd.Doç. Dr. Merve Şakır "Üst azı dişlerindeki enfeksiyon ve gömülü 20 yaş dişi sebebiyle maksiller sinüs enfeksiyonu oluşabileceği ortaya konulmuştur" diye konuştu.

AMAN BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Şakır, "Dişteki enfeksiyona yönelik tedavi önemli" diyerek şöyle konuştu:

"Özellikle tek taraflı burun akıntısıyla birlikte ağız kokusu, dişlere dokunulduğunda şiddetli ağrı gibi belirtilerden yakınıyorsanız dişlerden kaynaklı sinüzit ihtimali göz ardı etmeyin ve tedavi için diş hekimine başvurun."

 
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