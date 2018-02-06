Usta isimler Cem Karaca için bir arada!

Nazlı Erdol

etiketiyle yayınlanan '' isimli saygı albümü için,gibi önemlive gruplar dışındavegibi önemli oyuncular da seçtiklerişarkılarını kendi tarzlarında yeniden seslendirdi.Albümün şarkı listesi şöyle sıralanıyor:Sıla - Sen de Başını Alıp GitmeTeoman - Tamirci ÇırağıFırat Tanış - Sevda Kuşun KanadındaHaluk Levent - Yorgunum KaptanHalil Sezai feat. Sansar Salvo - Oh beKolpa - Bu Son OlsunCan Bonomo - Namus BelasıYüksek Sadakat - Ceviz AğacıCemil Demirbakan - Kara BahtımGökcan Sanlıman - Sakın DönmeKök - Bindik Bir AlameteŞevket Çoruh - ParkaAyşen Gruda - Buluşma