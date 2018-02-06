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Usta isimler Cem Karaca için bir arada!

14 yıl önce, 8 Şubat 2004 tarihinde kaybettiğimiz Türk rock müziğinin usta yorumcusu Cem Karaca için, müzik dünyasının en önemli oyuncu ve şarkıcıları bir araya geldi

Usta isimler Cem Karaca için bir arada!
DMC etiketiyle yayınlanan 'Merhaba Gençler 2018' isimli saygı albümü için, Sıla, Teoman, Haluk Levent, Halil Sezai feat. Sansar Salvo, Mehmet Erdem, Kolpa, Can Bonomo, Yüksek Sadakat, Cemil Demirbakan, Gökcan Sanlıman, Kök gibi önemli sanatçı ve gruplar dışında Fırat Tanış, Şevket Çoruh ve Ayşen Gruda gibi önemli oyuncular da seçtikleri Cem Karaca şarkılarını kendi tarzlarında yeniden seslendirdi. 

Albümün şarkı listesi şöyle sıralanıyor: 

Sıla - Sen de Başını Alıp Gitme
Teoman - Tamirci Çırağı
Fırat Tanış - Sevda Kuşun Kanadında
Haluk Levent - Yorgunum Kaptan
Halil Sezai feat. Sansar Salvo - Oh be
Kolpa - Bu Son Olsun
Can Bonomo - Namus Belası
Yüksek Sadakat - Ceviz Ağacı
Cemil Demirbakan - Kara Bahtım
Gökcan Sanlıman - Sakın Dönme
Kök - Bindik Bir Alamete
Şevket Çoruh - Parka
Ayşen Gruda - Buluşma


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