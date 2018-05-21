Usta oyuncu Ahmet Mekin ortaya çıktı

POSTA/ALİ KESER

Muhabirler, 1957-1975 arasında Türk Sineması’nın jönü olan Ahmet Mekin’e “Yeni bir projeniz var mı?” diye sordu. Ahmet Mekin “Normal şartlarda beni Cihangir’de göremezsiniz. Erdek’te yaşıyorum. Oyuncu arkadaşım Toprak Sergen ile randevum vardı. Bir iş için geldim. Otelime gidip senaryomu okuyacağım” dedi.

EN SON FİLİNTA DİZİSİNDE OYNAMIŞTI

Ahmet Mekin en son 2 yıl önce ‘Filinta’ dizisinde oynamıştı.

Cihangir'de görüntülenen Ahmet Mekin, 1998'de İstanbul'u terk edip Erdek'e yerleşti.

*Ahmet Mekin bu fotoğrafta 25 yaşında.



