Usta Oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı



'NE OLUR TOPARLA KENDİNİ'



'ŞİMDİDEN KAHRAMANISIN'

FERDİ MERTER KİMDİR?

51 yaşındaki Almula Merter anne oldu

Ferdi Merter’in kalça kemiği kırıldı

Elif Bayram

Geçen şubat ayında düşüp, kalçasını kırantedavi sürecinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncunun kızıInstagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.açıklamasında: "Canım babacığım, paşam, kahramanım, aşkım, varoluşum, atam nolur toparla kendini. Ben senin sesini duymadan, nefesini desteğini gücünü hissetmeden varolamam ki...Torunların seni görmek için doğum gününü bekliyor. Pasaportları çıkmış olacak ve sana sürpriz yapacaklar. Kızım dedeme söyleme dedi, lütfen sırrımızı sakla olur mu?""Çok heyecanlı büyük dede için. Şimdiden onun kahramanısın, tıpkı benim her anımda olduğun gibi. Daha çok danslar yapacağız beraber, kızım büyük heyecanla vals yapmayı bekliyor seninle.Ne olur babacığım sen çok güçlüsün. Seni çok seviyorum. Tanrım ne olur yıllardır beklediğim büyük aile mutluluğunu yaşamamıza izin ver. Lütfen tanrım lütfen..." dedi.19 Haziran 1939'da İstanbul'da doğam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısı. İlk kez 1940 yılındafilminde kamera karşısında yer aldı ve devam eden yıllarda 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak yer buldu. 1945'te Yeşilçam'da seslendirme sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan aldı.1958 yılına kadar İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü. 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılındamezun oldu. 1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşiile evlendi.1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı.Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı."Ferdi Merter Sanat Akademisi"’ni ve 2004’de oyuncu olan kızıile birliktekurdu.Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter'in beş kitabı yayınlandı.Ferdi Merter, Yeşilçam'ın karakter oyuncusuoğlu, tiyatro ve sinema sanatçısıise ağabeyi.Ferdi Merter, Kiralık Aşk dizisinde 'Hulusi Baba' karakterini canlandırmıştı.*Geçen yıl ocak ayındadizisindekarakterine hayat veren71 yaşında hayata veda etmişti.