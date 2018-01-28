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Usta sanatçı Arif Sağ: Bir dönem halkıma ihanet ettim

Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, arabesk şarkılar söylediği dönemle ilgili olarak, "Bir dönem halkıma ihanet ettim." ifadelerinde bulundu

28 Ocak 2018, Pazar 12:00
Usta sanatçı Arif Sağ: Bir dönem halkıma ihanet ettim
Arif Sağ, arabeskin yoksulların duygularını sömürmekten başka bir şey olmadığını savundu.

Arif Sağ, CNN Türk'te Aslı Öymen'in sunduğu Afiş programında sözlerine "Bunu ben de yaptım. Ben o zaman kalktım özür diledim ihanet ettiğimi söyledim. Ben kendi halkıma geldiğim insanlara böyle bir dönem ihanet ettim. Bunu bilerek mi yaptım bilmeyerek mi yaptım çok farklı bir şey ama ben onu kendi açımdan bir ihanet" diye devam etti.

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ARİF SAĞ KİMDİR?

1945 Erzurum doğumlu olan Arif Sağ, 14 yaşına kadar burada âşıklık geleneğini öğrenip deyişler söylemeye başladı. İstanbul'a geldiğinde Aksaray Musiki Cemiyeti'nde Nida Tüfekçi'nin öğrencisi oldu. 1963'te ilk plağı 'Gafil Gezme Şaşkın Bir Gün Ölürsün'ü çıkardı. 1965'te bağlama sanatçısı olarak İstanbul Radyosu kadrosuna katıldı. Arif Sağ, o yıllarda başlayıp 20 yıl süren '45'lik plak döneminin en ünlü adlarından biri oldu. Bu süreçte 50'ye yakın plak, 200ün üzerinde beste yaptı. 1975'te kurulan İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'na öğretim üyesi olarak giren Arif Sağ, bu yıllarda halk müziği ve bağlama konusundaki akademik çalışmalarına başladı. Milletvekili seçilen ilk halk müziği sanatçısı oldu ve 1987-1991 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yaptı.


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