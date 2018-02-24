Eda Taşpınar 2 hafta önce Amerika-Miami’de gitti ve o zamandan beri orada. İkoncan lakabıyla anılan Eda Taşpınar Miami'de hem tatil yapıyor hem de çalışıyor. Geçen günlerde Miami'de üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar vücuduyla şaşırttı" />

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Üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar görüntüsüyle şaşırttı

Eda Taşpınar 2 hafta önce Amerika-Miami’de gitti ve o zamandan beri orada. İkoncan lakabıyla anılan Eda Taşpınar Miami'de hem tatil yapıyor hem de çalışıyor. Geçen günlerde Miami'de üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar vücuduyla şaşırttı

24 Şubat 2018, Cumartesi 13:20
Üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar görüntüsüyle şaşırttı
Fiziğiyle dikkat çeken Eda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlenirken yabancı ajansların objektifine takıldı. Bodrum, Miami, Mikonos, Çeşme neresi olursa olsun güneşin tadını doyasıya çıkaran Eda Taşpınar normalde hep yüzüstü güneşleniyordu. Ancak ne olduysa oldu Miami'de sırtüstü ve üstsüz güneşlendi ve yakalandı.

Backgrid adlı ajans, <strong>Eda Taşpınar</strong>&rsquo;ın fotoğraflarını tüm dünyaya servis etti.

38 yaşındaki Eda Taşpınar normalde hep düzgün fiziğiyle dikkat çekiyordu ancak Miami'de çekilen fotoğraflarında kilo aldığı ortaya çıktı. Yabancı ajansların servis ettiği fotoğraflarda Eda Taşpınar'ın selülitlerinin olduğu, göbeğinin çıktığı ve biraz da vücudunun kalınlaşması dikkat çekti.

Üstsüz fotoğrafları kadar aldığı kilolar da çok konuşuldu.


FOTOŞOP GÜZELİ EDA TAŞPINAR 


Oysa Eda Taşpınar Instagram’da paylaştığı fotoşoplu fotoğraflarda incecik. 

<strong>Eda Taşpınar</strong> Instagram&rsquo;da paylaştığı fotoşoplu fotoğraflarda incecik.&nbsp;

BU NE HAL EDA!

Sosyal medyada Eda Taşpınar'ın ortaya çıkan fotoğrafları için 'Bacakları futbolcu bacağı gibi kalınlaşmış', 'Ya bu zamana kadar çok iyi fotoşop yapıyordu ya da gerçekten kendini salmış', 'Bu ne hal' yorumları yapıldı.



Eda Taşpınar'ın son hali şaşırttıEda Taşpınar'ın son hali şaşırttı
Eda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlendiEda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlendi
Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları (Bu kez Eda Taşpınar rezil oldu)Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları (Bu kez Eda Taşpınar rezil oldu)
Eda Taşpınar bir taşla iki kuş vurduEda Taşpınar bir taşla iki kuş vurdu


 


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