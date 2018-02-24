Üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar görüntüsüyle şaşırttı

Eda Taşpınar 2 hafta önce Amerika-Miami’de gitti ve o zamandan beri orada. İkoncan lakabıyla anılan Eda Taşpınar Miami'de hem tatil yapıyor hem de çalışıyor. Geçen günlerde Miami'de üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar vücuduyla şaşırttı