Üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar görüntüsüyle şaşırttı

Fiziğiyle dikkat çeken Eda Taşpınar
, Miami'de üstsüz güneşlenirken yabancı ajansların
objektifine takıldı. Bodrum, Miami, Mikonos, Çeşme
neresi olursa olsun güneşin tadını doyasıya çıkaran Eda Taşpınar normalde hep yüzüstü güneşleniyordu. Ancak ne olduysa oldu Miami'de sırtüstü ve üstsüz güneşlendi ve yakalandı.
38 yaşındaki Eda Taşpınar normalde hep düzgün fiziğiyle dikkat çekiyordu ancak Miami'de
çekilen fotoğraflarında kilo aldığı ortaya çıktı. Yabancı ajansların
servis ettiği fotoğraflarda Eda Taşpınar'ın
selülitlerinin olduğu, göbeğinin çıktığı ve biraz da vücudunun kalınlaşması dikkat çekti.
FOTOŞOP GÜZELİ EDA TAŞPINAR
Oysa Eda Taşpınar Instagram’da paylaştığı fotoşoplu fotoğraflarda incecik.
BU NE HAL EDA!
Sosyal medyada Eda Taşpınar'ın
ortaya çıkan fotoğrafları için 'Bacakları futbolcu bacağı gibi kalınlaşmış', 'Ya bu zamana kadar çok iyi fotoşop yapıyordu ya da gerçekten kendini salmış', 'Bu ne hal' yorumları yapıldı.
Eda Taşpınar'ın son hali şaşırttı
Eda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlendi
Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan Instagram fotoğrafları (Bu kez Eda Taşpınar rezil oldu)
Eda Taşpınar bir taşla iki kuş vurdu
Elif Bayram