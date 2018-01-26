Lamia karakteri ile ünlenen Burçin Abdullah, sevgilisi Salih Maraş ile nikah masasına oturdu. Peki Burçin Abdullah kimdir? İşte detaylar..." />

Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah kimdir?

Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteri ile ünlenen Burçin Abdullah, sevgilisi Salih Maraş ile nikah masasına oturdu. Peki Burçin Abdullah kimdir? İşte detaylar...

26 Ocak 2018, Cuma 10:05
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah kimdir?
Bir dönemin çocuk yıldızı olan Burçin Abdullah dünya evine girdi. Çift Milano'da gerçekleşen nikahın ardından Duamo Katedrali önünde mutluluk pozu verdi.


BURÇİN ABDULLAH KİMDİR?


Türk sinema ve dizi oyuncusu Burçin Abdullah, 22 Temmuz 1987’de doğdu. 1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen genç oyuncu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. 



Burçin Abdullah oyunculuk kariyeri boyunca, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi yapımlarda rol aldı.



Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde ise Selim ve Erdoğan karakterlerini yurt dışına kaçıran Ayçe rolünde oynadı. 2013 yapımı olan ve üç ayrı kıtada, dört farklı ülkede çekilen “Selam” adlı filmde Afganistan’a giden bir öğretmeni canlandırdı.



Öte yandan başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul dizisine Burçin Abdullah da dahil olmuştu. Burçin Abdullah dizide Helena karakterini canlandırdı.



Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah evlendi!Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah evlendi!
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yemekteyiz yarışmacısı Emre Bozaklı kimdir, kaç yaşında?

Yemekteyiz yarışmacısı Emre Bozaklı kimdir, kaç yaşında?
Rapçi 50 Cent dalgınlıkla Bitcoin milyoneri oldu

Rapçi 50 Cent dalgınlıkla Bitcoin milyoneri oldu
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah evlendi!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah evlendi!
Havuç'u unutturmaya çalışan Furkan Kızılay, ne yapsa olmuyor

Havuç'u unutturmaya çalışan Furkan Kızılay, ne yapsa olmuyor
Nihat Doğan Seda Sayan'ın programına konuk oldu (Seda Sayan açıkça sordu)

Nihat Doğan Seda Sayan'ın programına konuk oldu (Seda Sayan açıkça sordu)
İllüzyonist David Copperfield cinsel tacizle suçlanıyor

İllüzyonist David Copperfield cinsel tacizle suçlanıyor
Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Aleyna Tilki'ye 13 yaşında rakip Alper Erözer (Alp Erözer kimdir?)

Aleyna Tilki'ye 13 yaşında rakip Alper Erözer (Alp Erözer kimdir?)
Mehmet Ali Erbil'in eski hanımlar kulübü

Mehmet Ali Erbil'in eski hanımlar kulübü
Furkan Andıç sevgilisini aldattı mı? Sibel Aytan kimdir?

Furkan Andıç sevgilisini aldattı mı? Sibel Aytan kimdir?
Demet Akalın İtalya'dan 8 bavulla geldi

Demet Akalın İtalya'dan 8 bavulla geldi