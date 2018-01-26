Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah kimdir?

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Burçin Abdullah
dünya evine girdi. Çift Milano'da gerçekleşen nikahın ardından Duamo Katedrali
önünde mutluluk pozu verdi.
BURÇİN ABDULLAH KİMDİR?
Türk sinema ve dizi oyuncusu Burçin Abdullah, 22 Temmuz 1987’de doğdu. 1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba
isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen genç oyuncu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.
Burçin Abdullah
oyunculuk kariyeri boyunca, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi yapımlarda rol aldı.
Fatmagül’ün Suçu Ne?
dizisinde ise Selim ve Erdoğan karakterlerini yurt dışına kaçıran Ayçe rolünde oynadı. 2013 yapımı olan ve üç ayrı kıtada, dört farklı ülkede çekilen “Selam” adlı filmde Afganistan’a giden bir öğretmeni canlandırdı.
Öte yandan başrollerinde Engin Altan Düzyatan
, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul dizisine Burçin Abdullah
da dahil olmuştu. Burçin Abdullah dizide Helena
karakterini canlandırdı.
Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah evlendi!
Elif Bayram