Üvey kızına cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis

Can Hakman

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ahmet P. (47) ile mağdur olan üvey kızı C.A, yakınları ve avukatları katıldı.Savunmasını yapan sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, TCK'nin 103/2 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve suç kastının yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, suçun işlendiği tarihteta olana yönelik "çocuğunı" suçundan sanık Ahmet P'nin önce 16 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. Eylemi üvey kızına gerçekleştirmesi nedeniyle sanığın cezasını 1/2 oranında artırarak 24 yıla çıkaran mahkeme heyeti, aynı suçu işleme kastıyla yasanın hükmünü birden fazla ihlal etmesi nedeniyle sanığın cezasını 1/4 oranında yükselterekedilmesine hükmetti.Tepebaşı ilçesinde mağdur C.A, kardeşi ve annesinin öldürülmesi tehdidiyle üvey babasının 2015'te kendisine 30 kez tecavüz ettiği iddiasıyla geçen yıl suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan Ahmet P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.AA