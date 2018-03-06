Üvey kızına cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis

Eskişehir'de 17 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 30 yıl hapis cezası verildi
 

Üvey kızına cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık  Ahmet P. (47) ile mağdur olan üvey kızı C.A, yakınları ve avukatları katıldı.
 
Savunmasını yapan sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, TCK'nin 103/2 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve  suç kastının yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, suçun işlendiği tarihte küçük  yaşta olan mağdura yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan sanık Ahmet P'nin  önce 16 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. Eylemi üvey kızına  gerçekleştirmesi nedeniyle sanığın cezasını 1/2 oranında artırarak 24 yıla  çıkaran mahkeme heyeti, aynı suçu işleme kastıyla yasanın hükmünü birden fazla  ihlal etmesi nedeniyle sanığın cezasını 1/4 oranında yükselterek 30 yıl hapse mahkum edilmesine hükmetti.
  
Tepebaşı ilçesinde mağdur C.A, kardeşi ve annesinin öldürülmesi  tehdidiyle üvey babasının 2015'te kendisine 30 kez tecavüz ettiği iddiasıyla  geçen yıl suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan Ahmet P. çıkarıldığı  mahkemece tutuklanmıştı.

AA


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