Üvey oğlunu örümcek zannederek öldürdü

Sevgilisinin bir geceliğine kendine emanet ettiği üvey oğlunu öldüren Avusturalyalı adam, uyku sersemliğiyle 6 aylık bebeği örümcek zannettiğini söyledi

Üvey oğlunu örümcek zannederek öldürdü
Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan Dwayne Lindsey isimli adam, üvey oğlunu örümcek zannederek öldürdü. Chayse Dearing isimli 6 aylık bebeği örümcek sanarak fırlattığını söyleyen adam tutuklandı.


ARKADAŞLARININ YANINA GİDERKEN ÜVEY BABASINA EMANET ETMİŞTİ

 
Avustralya'daki Victoria Yüksek Mahkemesinde yargılanmakta olan Lindsey, olay esnasında bebek ile yalnız olduğunu söyledi. Çocuğun annesi Michelle Dearing'in bir günlüğüne arkadaşlarının yanına gittiği ve giderken de bebeğini üvey babasına emanet ettiği öğrenildi.
 

ÖRÜMCEK ZANNEDİP FIRLATMIŞ

 
Cinayet ile yargılanan baba, olayın sabah saat 4 sıralarında meydabna geldiğini ve göğsünde uyuyan bebeği bir an örümcek zannedip üzerinden fırlattığını, bebeğin önce bir sandığa oradan da kafasını bir ısıtıcıya çarparak hayatını kaybettiğini söyledi.
 

SAVCI İKNA OLMADI

 
Savcı, ağır travmatik beyin ve omurilik zedelenmesine maruz kalan Chayse Dearing'in sağlık raporlarının adamın anlattığı olay örgüsü ile uyuşmadığını belirterek, bu ölümün tesadüf eseri gerçekleşmiş olamayacağını ileri sürdü. Vatan'ın haberine göre Dwayne Lindsey'in komuşları olay gecesi evden tartışma sesleri geldiğini söyledi.
 

 EVLENECEKLERDİ

 
Anne Michelle Dearing, Lindsey ile evlenmeyi düşündüklerini hatta önce gece adamın kendisine evlenme teklif ettiğini söyledi.


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