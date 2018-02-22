Uyanık muhtar, imamı evlendirerek sorunu çözdü

'TAŞIMALI CEMAAT OLAMAYACAĞI İÇİN BU SORUNU ÇÖZEMEDİK'

'BU YAĞIZ DELİKANLININ KÖYÜMÜZDEN AYRILMASINI İSTEMEDİK'

Yusuf Cevahir

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Tütüncüler Mahallesi’nin imam sorunu köy muhtarının pratik zekası ile çözüldü. Köye gelen her imamın köydeki sosyal imkanların yetersizliğinden dolayı tayin isteyip köyden ayrılması üzerine muhtar köye son gelen imamı evlendirdi. İmam aynı zamanda köyün eniştesi olunca Tütüncüler’in imam sorunu kendiliğinden çözülmüş oldu.İlçeye yaklaşık 40, vilayete ise yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Bozdoğan Tütüncüler Mahallesi’nin Muhtarı Murat Öztürk, "Köylerimizin en büyük sıkıntısı imam ve öğretmen sorunu idi. Taşımalı eğitim ile öğretmen sorunu çözüldü ama taşımalı cemaat olmayacağı için imam sorununu bir türlü çözememiştik. Daha önceleri sık sık köydeki caminin imamı değişir ve uzun süre de camimiz imamsız kalıyordu. Son gelen imamımız Hakan Kuşkay bekardı.Bir süre görev yaptı, kısa sürede alışıp kaynaştığımız bu yağız delikanlının köyümüzden ayrılmasını hiç istemedik. Kendisini köyümüzden everdik. İmamımız aynı zamanda eniştemiz olunca köyümüzün imam sorunu kökten çözüm bulduk" diyerek hem eniştelerinden hem de imamlarından memnun olduklarını benzer sıkıntıyı yaşayan köylerinde aynı taktiği uygulamalarını tavsiye etti.