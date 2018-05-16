'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı’nın tahliye talebine ret

'Silahlı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Yöneticisi Olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilen "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı’nın tahliye talebi reddedildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Avcı ve avukatları katıldı. Duruşmada dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Malatya Dernekler İl Müdürlüğünden gelen yazıya göre sanığın kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’ne üyeliğinin bulunduğunu söyledi.

İMZASININ SAHTE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Buna karşı söz alan sanık Avcı ise "Benim böyle bir imzam yok. Hayatımda böyle bir imza atmadım" diyerek imzanın sahte olduğunu savundu. FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını da öne süren Avcı, "2011 yılından sonra FETÖ ile herhangi bir temasım olmadı. FETÖ benim ticari itibarımı bitirmek istedi. Bütün bunlara rağmen Reis’i yazdık ama bu sefer de FETÖ’den dolayı tutuklandık" diye konuştu.

FİLMİN FRAGMANI SALONDA İZLETİLDİ

Sanığın ardından söz alan avukatının talebi üzerine, davaya konu olan Uyanış filminin fragmanı ile yayınlanmayan bir fragman salonda izletildi.

Tutuklu sanık Ali Avcı’nın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın imza incelemesinin yaptırılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başına silah dayandığı ve ailesinin öldürüldüğü sahneleriyle büyük tepki çeken “Uyanış” filminin yönetmeni Ali Avcı, geçen yıl temmuz ayında İstanbul Bağcılar'daki evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

REİS FİLMİNİN YAPIMCISIYDI

Ali Avcı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan “Reis” filminin de yapımcılığını üstlenmişti.