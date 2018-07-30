Uyum Akademi 10. Yaz Staj Okulu sertifikaları sahiplerini buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. iş birliğiyle bu yıl 10.’su gerçekleşen Uyum Akademi Yaz Staj Okulu’nun Başarı Sertifikaları Töreni, geçen gün Yıldız Teknopark Yönetim Ofisi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Aralarında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi (MÜ), İstanbul Üniversitesi'ninde (İÜ) bulunduğu 22 üniversiteden 50’nin üzerinde öğrenci, sertifikalarını almanın heyecanını yaşadı.

Uyum Akademi Staj Okulu'nda endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümleri için iki ayrı sınıf oluşturuldu. Yaz staj programına katılan öğrenciler, kendi alanlarındaki teorik eğitimin yanı sıra proje bazlı pratik uygulamalar gerçekleştirdi. Ayrıca sanayi kuruluşlarını yerinde ziyaret ederek işletmelerdeki iş süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Gerçek dünya problemleri ve çözüm önerilerini de birinci ağızdan ilgililerden dinleme fırsatı buldular. Bilgisayar ve matematik mühendisliği öğrencileri “C# Temel eğitimi ve Microsoft SQL Server” eğitimi aldılar ve bir proje üretme imkanı buldular. Endüstri mühendisliği öğrencileri ise “ERP (Uyumsoft web, cloud)” eğitimi aldılar ve Uyumsoft'un proje yaptığı müşterilerinde bu süreçleri canlı olarak izleme sansına sahip oldular. Ardından bir proje üretme imkanı buldular.

'DAİMA EN İYİSİ OLMAK HEDEFLENMELİ'

İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya şunları söyledi:

“Yaptığımız işi, en iyi yapmanın yollarını bularak ve azimle çok çalışarak başarılı olmayız. Seçtiğimiz alanda veya yaptığımız işte daima en iyisi olmayı hedeflemeliyiz. Sistemin başarıyı mutlaka ödüllendireceğini bilmeliyiz. Nitekim en kötü sistemlerde bile, başarılı bir gün ödüllendirilecektir” dedi. Bir adım önde olunması için, iş hayatının gerektirdikleri hızlıca kazanılmalıdır."

'10 YILDIR TECRÜBEMİZİ PAYLAŞIYORUZ'

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Başkanı Mehmet Önder de "Uyum Akademi olarak 10 yıldır genç mühendislerimiz ile bir araya geliyoruz. Genç meslektaşlarımıza teorik, pratik eğitim vermenin yanı sıra ülkemizdeki ve global dünyadaki sektörel gelişmeleri aktarıyoruz. Gençlere ve çalışanlara verebileceğim bir tavsiye, daima daha çok çalışarak işlerini en iyi şekilde yapmalarıdır" dedi.

YAZ STAJ OKULUNA YOĞUN İLGİ

Uyum Akademi Yöneticisi Kerim Şahin de şu açıklamalarda bulundu: “Yaz staj okulumuzun en büyük çıktısı, programa katılan öğrenciler 'C# Temel eğitimi ve Microsoft SQL Server' ve 'ERP' konularında kapsamlı bir eğitim ile iş hayatına hazırlanıyorlar. Aynı zamanda Uyumsoft’un müşterileri ve Yıldız Teknopark’ta 10’un üzerinde aktivite düzenledik ve öğrenciler ile iş dünyasını bir araya getirdik. Staj programında başarılı olan öğrencilere, kendi bünyemizde ve müşterilerimizde uzun soluklu staj veya çalışma imkanları da sağlıyoruz."











