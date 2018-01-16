Uyum komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak



YOL HARİTASI BELİRLENECEK



ERDOĞAN VE YILDIRIM'IN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Serap Belovacıklı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan komisyon yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yarın parti genel merkezinde toplanacak uyum komisyonu, yol haritasını belirleyecek.Basına kapalı gerçekleşecek toplantının bir bölümüne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.Toplantının sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın açıklama yapması bekleniyor.