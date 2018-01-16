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Uyum komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan komisyon yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Uyum komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan komisyon yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.


YOL HARİTASI BELİRLENECEK


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yarın parti genel merkezinde toplanacak uyum komisyonu, yol haritasını belirleyecek. 


ERDOĞAN VE YILDIRIM'IN DA KATILMASI BEKLENİYOR


Basına kapalı gerçekleşecek toplantının bir bölümüne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor. 

Toplantının sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın açıklama yapması bekleniyor.  


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