İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz pazar günü Atatürk Havalimanı’nda Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden İstanbul’a gelen R.O.O. (47) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurdu.

4 KİLO 116 GRAM KOKAİN

Yolcunun valizinde yapılan aramada poşetler içinde binlerce düğme tespit edildi. Düğmelerden şüphelenen polis, dedektör köpekle yapılan çalışmalarda, her birinin içine tek tek zulalanmış, daralı ağırlığı 4 kilo 116 gram kokaini ortaya çıkardı. Uyuşturucuya el koyan emniyet güçleri, R.O.O.’yu gözaltına aldı.





Gözaltına alınan Brezilyalı uyuşturucu kuryesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. R.O.O. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





İHA