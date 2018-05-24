Uyuşturucu kaçakçılığında böylesi görülmedi: Kokaini tek tek düğmelere gömmüşler!
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramalarda, binlerce düğme içine tek tek zulalanmış 4 kilo 116 gram uyuşturucu madde çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz pazar günü Atatürk Havalimanı’nda Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden İstanbul’a gelen R.O.O. (47) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurdu.
4 KİLO 116 GRAM KOKAİN
Yolcunun valizinde yapılan aramada poşetler içinde binlerce düğme tespit edildi. Düğmelerden şüphelenen polis, dedektör köpekle yapılan çalışmalarda, her birinin içine tek tek zulalanmış, daralı ağırlığı 4 kilo 116 gram kokaini ortaya çıkardı. Uyuşturucuya el koyan emniyet güçleri, R.O.O.’yu gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Brezilyalı uyuşturucu kuryesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. R.O.O. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA