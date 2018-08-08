Uyuşturucu komaya soktu

Sarılar Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde bir kişi araçtan baş aşağı sarkmış vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, baygın haldeki kişi Manavgat Devlet Hastanesine getirdi.

Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan kişinin uyuşturucu madde aldıktan sonra komaya girdiği belirlendi.

Kişinin baygın halde bulunduğu yerde uyuşturucu maddeyi kullandığı şırıngalara da rastlandı. Yapılan araştırmada kişinin isminin M.D. olduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

İHA