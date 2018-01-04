15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Uyuşturucu operasyonunda polisi vuranlar serbest kaldı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda ateş açarak bir polis memurunu pompalı tüfekle yaralayan Ümit U. ile kardeşi Okan U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Uyuşturucu operasyonunda polisi vuranlar serbest kaldı
Olay, dün Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık izniyle uyuşturucu operasyonu için dün gece arama yaptıkları sırada, Ümit U. (31) ile O.U. (18) pompalı tüfek ve silahla ateş açarak polis memuru V.Ç.'nin yaralanmasına yol açtı. Hastaneye kaldırılan V.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, polisin uyarı ateşi açmasının ardından teslim oldu.

Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Ümit U. ve O.U. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Meteoroloji yıldırımın düşeceği noktayı önceden bildirecek

Meteoroloji yıldırımın düşeceği noktayı önceden bildirecek
Hatay Havalimanı'nda skandal görüntü!

Hatay Havalimanı'nda skandal görüntü!
Fethiye’de belediye işçilerine yüzde 14 zam

Fethiye’de belediye işçilerine yüzde 14 zam
İran Başkonsolosluğu önünde polis müdahalesi: 15 gözaltı

İran Başkonsolosluğu önünde polis müdahalesi: 15 gözaltı
Bülent Tezcan: Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek

Bülent Tezcan: Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek
İmkansızlıklar Hozatlı öğrenciler için engel değil

İmkansızlıklar Hozatlı öğrenciler için engel değil
Erzincan’da teröristlere ait 2 sığınak ve 4 depo imha edildi

Erzincan’da teröristlere ait 2 sığınak ve 4 depo imha edildi
Adana'da araçlar suya gömüldü

Adana'da araçlar suya gömüldü
Son dakika... İsmet Yılmaz açıkladı: 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz

Son dakika... İsmet Yılmaz açıkladı: 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz
Beşiktaş Belediyesi'nde görevden uzaklaştırmalar! (Hüseyin Avni Sipahi kimdir?)

Beşiktaş Belediyesi'nde görevden uzaklaştırmalar! (Hüseyin Avni Sipahi kimdir?)
Piyangonun KKTC'li talihlisi o parayla cami yaptıracak

Piyangonun KKTC'li talihlisi o parayla cami yaptıracak